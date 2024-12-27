DAÜ’den Şampiyon Melekler İçin Destek Mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Şampiyon Melekler ile ilgili davada yaşanan son gelişmelere istinaden DAÜ adına bir destek mesajı yayımladı. Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman’daki İsias Otel’in yıkılması sonucu, üniversitemiz personelinin çocuklarının da aralarında bulunduğu Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden öğrenci, veli ve çalışanlardan oluşan Şampiyon Meleklerimizin kaybının acısını ilk günkü gibi yüreklerimizde hissetmekteyiz.

Şampiyon Meleklerin ailelerinin başlatmış olduğu adalet mücadelesini ilk günden itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak yakından takip ettik. Üniversitemiz de dahil olmak üzere çeşitli Üniversitelerden alınan teknik bilirkişi raporu olmasına rağmen, İSİAS Otel dava süreci 24 Aralık 2024 tarihinde, başta yüreği acı ve özlemle dolu ailelerimiz olmak üzere hepimiz için hayal kırıklığı ve üzüntü ile sonuçlanmıştır. Alınan karar neticesinde otel sahipleri ve sorumluları ile otelin mimarı çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, ancak, beklenen "olası kast" kararı yerine, yalnızca "bilinçli taksir" suçlamasıyla cezalandırılmışlardır. Bu karar, ne yazık ki 72 cana mal olmuş İsias Otel sorumluları için yeterli bir ceza değildir ve adalet tam anlamıyla yerini bulmamıştır.

Benzer ihmallerin, hataların tekrarlanmasının önüne geçmek, yeni acıların yaşanmasını önlemek adına adaletin tecelli etmesi, kritik bir öneme sahiptir. Elbette verilecek hiçbir ceza çocuklarımızı ve sevdiklerimizi geri getirmeyecek ve özellikle Şampiyon Melekler ailelerinin acısını dindirmeyecektir; ancak İSİAS davasının daha güçlü bir hukuk sistemi uygulanarak emsal bir dava olarak kayıtlara geçmesi ile gelecekteki felaketlerin bir nebze de olsa önlenebileceğine inanmaktayız.

Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak Şampiyon Meleklerimizin aileleri tarafından başlatılacak olan yeni mücadeleye de sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. Umutlarımızı kaybetmeden gerçek adaletin İstinaf Mahkemesi ile birlikte geleceğine ve eninde sonunda tüm sorumluların hak ettikleri cezaları alacaklarına inanıyoruz. Adaletin istinafla gelmesi için yürünecek yolda sonuna kadar Şampiyon Meleklerimizin yanındayız. Bilim yuvası olan Üniversitemiz, bu süreçte de Şampiyon Melekler için adalet yolunda her türlü yardım ve desteğe hazırdır.

Bu vesileyle, Şampiyon Meleklerimizi bir kez daha özlemle ve hüzünle anarken, ailelerimize ise yeni dava sürecinde sabır ve metanet diliyor, deprem bilincinin artırılması ve yapı güvenliğinin sağlanması ile benzer acıların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.