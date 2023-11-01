DAÜ’den Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel saygı dalışı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (SAGAM), DAÜ Su Altı Sporları Kulübü ve Deep Dive Center iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları kapsamında tüm Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki dalgıçlar ile aynı zamanda saygı dalışı gerçekleştirdi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre etkinliğe, Türkiye ve dünyanın 134 farklı noktasından toplam 1000 dalgıç aynı anda dalarak, katıldı.

DAÜ SAGAM, DAÜ Su Altı Sporları Kulübü ve Deep Dive Center dalgıçları da, bayraklar ve Mustafa Kemal Atatürk posteri eşliğinde Gazimağusa’da sularında dalarak, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.

Etkinlik kapsamında en önemli dalış Dolmabahçe Sarayı önünde gerçekleştirildi. Dünyanın farklı noktalarından etkinliğe katılan dalgıçlar denizin dibinde açtıkları bayraklar ve Atatürk posterleri ile cumhuriyete ve ölümsüz kurucu Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını sergiledi.