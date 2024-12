DAÜ’den Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu

4’üncü Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’nde yapıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) iş birliğinde düzenlenen sempozyumda yapay zekâ ve iletişimi ele alındı.

10 oturumda 56 akademik bildirinin sunulduğu sempozyumda gazetecilik, video içerikleri, çevrim içi oyunlar, kültürel ve dijital dönüşüm, hikâye anlatımı, halkla ilişkiler, pazarlama stratejileri, reklamcılık, sosyal medya, algı yönetimi, cinsiyet eşitsizliği, manipülasyon ve sahte içerikler gibi birçok alanda yapay zekanın etkisi ele alındı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre sempozyum öncesinde DAÜ İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz’in ismi, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'na verildi. Salonun açılışı, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ve İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından yapıldı.

-Yapay zekâ ve iletişim

The University of Tennessee at Chattanooga’da (UTC) görev alan, İLDEK daimî üyesi Prof. Dr. Asaf Varol “Yapay Zekâ ve İletişim” üzerine sunum yaptı.

Prof. Dr. Varol, yapay zekâdan etkili şekilde faydalanılabilmesi ve bu uygulamalar ile istenilen sonuçların elde edilebilmesi için dilin nasıl kullanılması gerektiğine değindi.

- Tokel “Siyasal İletişim ve Medya”yı anlattı

“4. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu”nda, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, “Siyasal İletişim ve Medya” üzerine sunum yaptı. Tokel, konuşmasında yapay zekayı ve bunun hem iletişime hem de siyasal kampanyalara olan etkilerini aktararak, toplumsal alandaki rolüne dikkat çekti.

Öte yandan merhum gazeteci-yazar Dr. Hıfzı Topuz anısına özel panel de düzenlendi. Moderatörlüğünü İLAD Genel Sekreteri Füsun Özbilgen’in üstlendiği, “Uluslararası İletişim Düzeni ve Kıbrıs Türk Medyası”nın tartışıldığı panelde Gazeteci Ali Baturay, Yenidüzen Köşe Yazarı Cenk Mutluyakalı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder konuşma yaptı.