DAÜ’den üstün başarı gösteren öğrencilerine nakdi ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi. Fakülte ve Yüksekokullarda ilk 10’a girmeyi başaran öğrencilere 3 kategoride nakdi ödül verildi. 12 Fakülte ve 4 Yüksekokuldan toplamda 138 öğrenci ödüle layık görüldü. Ödüller, birincilere brüt asgari ücretin 3 katı, ikincilere 2 katı ve üçüncülere ise brüt asgari ücret miktarı olarak 3 kategoriye ayrıldı.

“Üstün Başarı Gösteren Öğrencilerimizi Tebrik Ediyorum”

Fakülte ve Yüksekokullarda üstün başarı gösteren öğrencileri tebrik eden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Üniversitemiz, başarıyı ödüllendirmek ve mevcut olan motivasyonu arttırarak, gelişimin sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. DAÜ, bu vizyon sayesinde her geçen yıl gelişimini sürdürmekte ve pek çok başarıya imza atmaktadır. Çalışmalarında üstün başarı gösteren öğrencilerimiz bizleri gururlandırmıştır. Şüphesiz ki, öğrencilerimizin bu başarısında; başta üniversitemiz akademisyenlerinin ve ailelerinin emeği büyüktür. Ödül alan tüm öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dilerim.” açıklamasında bulundu.

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30/11/2021 16:51