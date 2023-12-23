DAÜ’den yüzde 100 Burs Ödüllü Influencer Fest Yarışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sosyal medyada içerik üreten öğrencileri için %100 burs imkanı sunduğu “Influencer Fest” yarışmasını başlattı. Söz konusu etkinlik kapsamında, katılım koşullarını sağlayan, ülkesinde kendisine ait sosyal medya hesaplarında görünürlüğü olan ve en az 10,000 veya üzeri takipçi sayısına sahip olan öğrencilerin, DAÜ’nün avantajları ile ilgili paylaşacakları içeriklerden en iyi içeriği üreten 3 öğrenciye bir dönemlik %100 öğrenim harcı bursu verilecek.

Yarışma 29 Aralık 2023 tarihine kadar devam ediyor. 29 Aralık 2023 tarihi sonrasında yapılan gönderimler yarışmaya dahil edilmeyecek. Yarışmaya katılan içerikler DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafından değerlendirilecek ve kazanan 3 kişi 12 Ocak 2024 tarihinde DAÜ Sosyal Medya kanallarından açıklanacak.

Yarışmaya katılım koşulları ve başvurular için https://www.emu.edu.tr/influencer linki ziyaret edilebiliyor.