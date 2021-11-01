DAÜ’lü Öğrenciler Cadılar Bayramı Etkinliğinde Doyasıya Eğlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığına bağlı Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından düzenlenen “Cadılar Bayramı” etkinliği, 30 Ekim 2021 Cumartesi günü, saat 18.00’de, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti.

Üç bine yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler giydikleri kostümler ve yapmış oldukları yaratıcı makyajlar ile büyük ilgi topladılar. Öğrenciler, meydanın iki bölümünde kurulan balkabağı konseptli platformların önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Renkli Görüntüler Yaşandı

Farklı kültürlerin bir araya geldiği etkinlikte DJ Crymez ile African Group isimli dans grubu sahne aldı. Etkinlik kapsamında Cadılar Bayramı konseptine uygun en iyi kostüm yarışması da düzenlendi. Yarışmanın kazananlarına plaketleri, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından takdim edildi. Kampüs içerisinde renkli görüntülerin yaşanmasını sağlayan Cadılar Bayramı etkinliğinde öğrenciler gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

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01/11/2021 15:57