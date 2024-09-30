DAÜ’lü Öğrencilerin Teknofest Başarısı

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest’in Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı öğrencisi Furkan Batı ile Bilgisayar Mühendisliği Programı öğrencileri Deniz Demir ve Cemre Yeşil’den oluşan ASHINA isimli takım birinci geldi. Her yıl yüzbinlerce yarışmacıya 40 farklı yarışma ve çeşitli gösteriler ile ev sahipliği yapan Teknofest bünyesinde 2019’dan beri düzenlenen yarışmalardan birisi olan Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda bu yıl DAÜ’lü öğrenciler 79,27 toplam puanla birinciliği elde etti.

5-8 Eylül 2024 tarihlerinde, Antalya’da düzenlenen finallerde algoritma sunumlarını gerçekleştiren DAÜ takımı ASHINA, aralarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin de bulunduğu 14 üniversite takımını geride bırakarak birinci olmanın gururunu yaşadı. Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nın amacı Uçan Araba Sistemlerinin gerçek hayata uyarlanabilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda yarışmacılara verilen bir simulasyon ortamı bulunmaktadır. Simulasyon ortamında 3 boyutlu bir şehir modellenmiştir. Bu şehirde binalar, yasaklı bölgeler, iniş alanları, şarj istasyonları gibi çeşitli bölgeler bulunmaktadır. Yarışmacılardan istenen algoritma bu şehirde bir uçan arabayı bir kalkış noktasından istenen hedef noktalarına karşılarına çıkan tüm engel, arıza ve acil durumlara rağmen ulaştırmalarıdır.

Geçtiğimiz Ocak ayında yarışmaya başvurularını yapan DAÜ’lü öğrenciler, Mart ayında ön tasarım raporlarını teslim ettiler. Mayıs ayında ön tasarım raporunun puanının açıklanmasının ardından ise DAÜ’lü öğrenciler başarı ile final raporu aşamasına geçtiler. Final aşamasına geçen takımlara simulasyon ortamı açıldı ve öğrenciler algoritmalarını geliştirmeye başladılar. Temmuz ayının başında hazırladıkları algoritma ile demo bir senaryo videosu ve final tasarım raporlarını teslim eden DAÜ’lü öğrenciler 16 Temmuz’da 5-8 Eylül tarihlerinde Antalya’da düzenlenen final aşaması için davet aldılar. Antalya’da düzenlenen finallerde ise algoritma sunumunu ve final senaryolarını başarı ile tamamlayan DAÜ ASHINA Takımı birincilik unvanına layık görüldü.

Prof. Dr. Kılıç: “Öğrencilerimizin Başarısı ile Gurur Duyuyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuya yönelik yapmış olduğu açıklamada DAÜ’lü öğrencilerin başarıları ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Türkiye’nin en önemli teknoloji yarışması olan Teknofest’de alınan bu başarı çok önemli ve gurur vericidir. Üniversitemizin akademik eğitim kalitesinin göstergesi de olan bu başarıdan dolayı hem öğrencilerimizi hem de onların yetişmesinde emeği geçen akademik personelimizi gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Teknofest Yarışması Ödül Töreni 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana’da Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. DAÜ’lü öğrenciler Furkan Batı, Deniz Demir ve Cemre Yeşil Ödül Töreni’ne de katılarak birincilik ödüllerini teslim alacaklar.