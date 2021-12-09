DAÜ'nün başarılı akademisyenleri törenle ödüllendirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı Yayın Başarı Ödülü ve 2020 yılı Akademik Araştırmacı Teşvik Ödülü almaya hak kazanan akademisyenlere törenle ödülleri takdim edildi. 8 Aralık 2021 Çarşamba günü, saat 14:30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşen törende ayrıca 2020 yılında bilimsel yayınlara yapılan atıf ödülü almaya değer görülen akademisyenlere teşekkür belgeleri, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde doktora tez danışmanlığı yapan akademisyenlere de teşekkür plaketleri verildi.

Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Araştırmalar Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, akademisyenler ve aileleri katıldı.

“Bilime ve İnsanlığa Katkıda Bulundunuz”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, farklı kategorilerde ödüle layık görülen akademisyenleri tebrik ederek, DAÜ’ye araştırma alanında çok önemli bir katkıda bulunduklarını vurguladı. DAÜ’nün stratejik planları doğrultusunda bilim üretmenin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, “Bu üniversiteleri üniversite yapan en önemli üç görevden biridir. DAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de bunu en iyi ve öncü şekilde yapan üniversitedir. Üniversitemizin bu konudaki çalışmalarından dolayı gurur duyuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da DAÜ akademisyenleri üst düzeyde kaliteli ve etkili yayınlar yapmaya, atıflar almaya ve en önemlisi bilim insanı yetiştirmeye devam edecektir. Üniversitemize kazandırmış olduğunuz yayınlar ile bilime ve insanlığa yapmış olduğunuz katkılardan dolayı hepinizi tebrik ederim” diye konuştu.

Törende başarılı akademisyenlere ödülleri DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ile Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Araştırmalar Danışma Kurulu Başkanı ve Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy ve Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Kağan Günçe ile Prof. Dr. Ahmet Rızaner tarafından takdim edildi.

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09/12/2021 14:35