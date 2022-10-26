DAÜ’nün fen, işletme ve ekonomi ile mühendislik alanları dünyanın en iyileri listesinde

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 25 Ekim 2022 Salı günü, saat 18:00’de, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen Bilimleri alanında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs adası geneli ve Türkiye üniversiteleri arasında açık ara farkla 1. sırada yer aldı. Fen Bilimleri alanında geçen yıl yer aldığı 251-300 bandını 201-500 bandına taşıyan DAÜ, listeye KKTC’den giren tek üniversite olma başarısını gösterdi. Bu alanda listede Kıbrıs adası genelinde üç, Türkiye Cumhuriyeti genelinde ise 42 üniversite yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında Düzce Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi 301-400 bandında ikinci sırayı paylaşırken, Sakarya Üniversitesi ise 401-500 bandında üçüncü sırayı elde etti.

DAÜ bir diğer başarıya ise İşletme ve Ekonomi alanında imza attı. DAÜ bu alanda listeye KKTC’den girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, Kıbrıs adası genelinde ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri genelinde ise ikinci bantta yer aldı. 13 Türkiye Cumhuriyeti üniversitesinin yer aldığı listede birinci sırayı 176-200 bandında yer alan Bilkent Üniversitesi ile Koç Üniversitesi paylaşırken, 201-250 bandında yer alan DAÜ ikinci sırayı, 301-400 bandında yer alan Sabancı Üniversitesi ise üçüncü sırayı elde etti. Listeye Kıbrıs adası genelinde dört üniversite girebildi.

Mühendislik alanında ise geçtiğimiz yıl 301-400 bandında yer alan DAÜ, 251-300 bandına ilerleme başarısını gösterdi. Bu alanda listeye Kıbrıs adası genelinde dört üniversite girerken, DAÜ listede yer alan 44 Türkiye Cumhuriyeti üniversitesi arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile üçüncü sırayı paylaştı.

“DAÜ Dünya Sıralamalarındaki Konumunu Güçlendirdi”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün farklı dünya sıralamalarındaki konumunu geçtiğimiz yıla göre ciddi şekilde geliştirmesini görmekten dolayı gururlu olduklarını belirtti. DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kalitesini çeşitli dünya sıralamalarında kanıtladığını belirten Prof. Dr. Hocanın, bu sıralamaların başarının göstergesi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün hedefinin bu tür sıralamalarda her zaman dünyanın en iyileri arasında yer almak olduğunun altını çizerek; KKTC’de, Kıbrıs adası genelinde ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında her zaman birinci olmayı hedeflediklerini aktardı. Prof. Dr. Hocanın, KKTC yükseköğretim alanının öncü üniversitelerinden biri olan DAÜ’nün dünyada ve bölgede en üst sıralarda yer almasına katkı koyan tüm DAÜ çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, başarılarının devamını diledi.

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26/10/2022 13:32