DAÜ'nün ISO denetimleri tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü tarafından (TSE) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO:45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında belgelendirilmek üzere geçtiği denetimleri tamamladı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetim sistemlerini kurma, yürütme, yenileme, uygulanmasını sağlama, üst yönetime rapor verme ve denetim koordinasyonunu sağlama görevlerini üstlenen DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi öncülüğündeki denetimler 13-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Denetimlerin kapanış toplantısıyla sona erdiği ve toplantıya DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve TSE Denetim Ekibi Üyeleri Rıza Buğra Alp Giray Okumuş, Tolga Öztekin, Miraç Öztok, Melek Selcen Öksüz Çelebi ile DAÜ Kalite Birim temsilcileri katıldı.