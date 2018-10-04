DAÜ’nün kalite temsilcilerine başarı sertifikası

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplam Kalite Yönetimi Merkezi’nin organizasyonunda; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002-2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kalite temsilcilerine sertifikaları takdim edildi. Sertifika Töreni, 3 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat 10:30’da, DAÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Söz konusu törene; DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, DAÜ Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürü Hasan Kavaz, Kuzey Güneşi Danışmanlık Şirketi Yetkilisi ve Eğitmen-Danışman Latif Sakar ile DAÜ Kalite Birim Temsilcileri katıldı.

“Bir İlk”

Törenin açılış konuşmasını Kuzey Güneşi Danışmanlık Şirketi Yetkilisi ve Eğitmen-Danışman Latif Sakar gerçekleştirdi. DAÜ’nün dokümantasyon yapısının 2015 yılından bugüne uluslararası standartlara eriştiğini ifade eden Sakar, DAÜ’nün elde ettiği kalite sertifikalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kamu kuruluşları arasında bir ilki temsil ettiğine dikkat çekti. DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da konuşmasında; hem akademik, hem de idari birimlerin sürekli gelişim felsefesi içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. DAÜ’nün, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) listesinde KKTC’den yer alma başarısını gösteren tek üniversite olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tanova, verilen hizmetin daha da iyi olması için alınan eleştiri ya da önerileri bir fırsat olarak görmeleri gerektiğini belirterek, söz konusu uluslararası standartların elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından, DAÜ’nün kalite temsilcilerine Prof. Dr. Cem Tanova ile Kuzey Güneşi Danışmanlık Şirketi Yetkilisi ve Eğitmen-Danışman Latif Sakar tarafından biri teşekkür, biri ise iç denetim eğitimi sertifikası olmak üzere iki adet sertifika takdimi yapıldı. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.