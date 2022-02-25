DAÜ’nün Lefkoşa’da Yürütülen Lisansüstü Programlarına Kayıtlar Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2012 – 2013 Akademik Yılı’ndan bu yana Lefkoşa’da Türkçe olarak yürütmekte olduğu İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bağlı İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Yönetim Ekonomisi, Finansal Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanlarında tezli ve/veya tezsiz Yüksek Lisans programları yeni dönemde de öğrenci kabulüne devam ediyor.

Söz konusu programlar yanında, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada’nın Queens Üniversitesi ile iş birliği anlaşması çerçevesinde ‘Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı Sertifikası’ programı da Lefkoşa’daki programlar kapsamında öğrencilere sunuluyor. Kamu, özel sektör veya bankacılık alanlarında hem akademik hem de sektörel bilgi donanımına sahip eğitim kadrosu tarafından yürütülen dersler söz konusu alanlarda kendini geliştirmek isteyenlere fırsatlar sunuyor.

Öte yandan DAÜ Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi tezli – tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı ile Türkçe olarak yürütülmekte olan DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ile Eğitim Programları ve Öğretim alanlarında tezli Yüksek Lisans programları hem Gazimağusa hem de Lefkoşa’da yürütülmektedir.

Dersler Mesai Sonrasında Yürütülüyor

Lefkoşa yürütülen lisansüstü programlar, imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Atatürk Öğretmen Akademisi’nde gerçekleştirilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki insan kaynağının çeşitli alanlarda uzmanlaşmasının amaçlandığı söz konusu programlar, iş hayatı içinde yer alıp aynı zamanda lisansüstü eğitim almak isteyenler için bir alternatif yaratıyor. Sunulan lisansüstü programlarda derslerin mesai sonrasında verilmesi hem kamu, hem de özel sektör çalışanları için büyük avantaj sağlıyor. DAÜ Yüksek Lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıracak olan DAÜ mezunlarına öğrenim ücretlerinde %15 indirim uygulanmaktadır.

Kamu Çalışanlarına İndirim

2021–2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde söz konusu lisansüstü programlara kayıt yaptıracak tüm KKTC kamu çalışanlarının ödemeleri gereken eğitim ücretleri üzerinden %20 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, devlet çalışanlarına ek olarak özel kurumlardan gelen taleplerin de dikkate alındığı ve DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan veya imzalayacak olan kurum çalışanlarına da eğitim ücretleri üzerinden %30 indirim gerçekleştirileceği vurgulandı.

Lisansüstü programlara başvuru şartları, ücretler ve programlar hakkında daha fazla bilginin DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden (https://grad.emu.edu.tr, Tel: 0392 630 1157) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan (https://fbe.emu.edu.tr/, Tel: 0392 630 1281) veya Eğitim Fakültesi Dekanlığı’ndan https://fedu.emu.edu.tr/tr (0392 630 40 44) alınabileceği ifade edildi.

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25/02/2022 15:24