DAÜ’nün Lefkoşa’da Yürütülen Yüksek Lisans Programları’na Kayıtlar Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Lefkoşa’da Türkçe olarak yürütmekte olduğu İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bağlı İşletme Yönetimi (Tezli/Tezsiz), Bankacılık ve Finans (Tezsiz), Finansal Ekonomi (Tezsiz), Yönetim Ekonomisi (Tezsiz) ile Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi Ekonomi Bölümü iş birliğinde oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Tezli/Tezsiz) yüksek lisans programları ile Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı Uzmanlık Sertifikası Programı’na kayıtlar başladı.

Dersler Mesai Sonrasında Yürütülüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki insan kaynağının çeşitli alanlarda uzmanlaşmasının amaçlandığı söz konusu Lefkoşa Türkçe yüksek lisans programları, iş hayatı içinde yer alıp aynı zamanda lisansüstü eğitim almak isteyenler için bir alternatif yaratıyor. Güçlü akademik kadrosuyla sunulan lisansüstü programlarda derslerin mesai sonrasında verilmesi hem kamu hem de özel sektör çalışanları için büyük avantaj sağlıyor. DAÜ yüksek lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıracak olan DAÜ lisans mezunlarına öğrenim ücretlerinde % 20 indirim uygulanmaktadır.

Kamu Çalışanlarına İndirim

Söz konusu yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak olan tüm KKTC kamu çalışanları ve DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan veya imzalayacak olan kurum çalışanları ödemeleri gereken eğitim ücretleri üzerinden indirimli eğitim alma hakkına sahiptir.

Lisansüstü programlar ile ilgili gerekli bilgiler, ücretler ve programlar hakkında daha fazla bilgi DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden (https://grad.emu.edu.tr Tel: 0392 630 1157) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan (https://fbe.emu.edu.tr/ Tel: 0392 630 1281) veya Çağrı Merkezi’nden (Tel: 0392 630 1111) alınabilir. Söz konusu programlara başvuru yapmak isteyenler http://applyonline.edu.edu.tr/grad adresine başvurularını yapabilirler.