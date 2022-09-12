DAÜ’nün Lisansüstü Programlarına Başvurular Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor. 2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvuruları, 26 Eylül 2022, Pazartesi gününe kadar, https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ bağlantısından çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilebilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü üniversitesi olmasının yanı sıra bir dünya üniversitesi olan DAÜ, sahip olduğu gelişmiş altyapısı, eğitim-öğretim tecrübesi ve kalitesi, uluslararası akreditasyonları, uluslararası öğretim ortamı ve nitelikli öğretim kadrosu ile tezli veya tezsiz, İngilizce veya Türkçe dilinde, farklı bilim alanlarında yüksek lisans ve yine farklı dallarda Doktora eğitimi vermektedir. Yeni açılan, Genel Psikoloji Doktora programı da Güz döneminde öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

DAÜ, yüksek lisans programları ile, öğrencilerini girişimci, küresel düzeyde rekabete hazır, analitik düşünce yetisine sahip, gelişmeye ve ilerlemeye açık uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedeflerken, doktora programları ile bilime evrensel anlamda özgün katkı koyacak, akademik hayata tam donanımlı bilim insanları olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi altında yer alan Türkçe programlar sadece Lefkoşa’da, İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans ve doktora programı ile DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı programlar hem Gazimağusa hem Lefkoşa’da eğitim vermektedir. Lefkoşa programlarımız, iş hayatı içinde yer alıp aynı zamanda lisansüstü eğitim almak isteyenler için çok iyi bir alternatif sunmaktadır.

KKTC kamu çalışanlarına ve Üniversitemiz ile iş birliği protokolü imzalayan KKTC’deki kurum çalışanlarına lisansüstü programlarda ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %20 oranında indirim uygulanmaktadır. DAÜ mezunları, ayrıca yüksek lisans programlarına yapacakları yeni kayıtlarda %15 öğrenim ücreti indiriminden yararlanabilmektedir.

Lisansüstü programlara başvuru için gerekli bilgiler, ücretler ve programlar hakkında daha fazla bilgi için DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü web sitesi, https://grad.emu.edu.tr ziyaret edilebilir veya 0392 630 11 11 numaralı telefondan ya da [email protected] adresli e-postasından bilgi talep edilebilir.

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12/09/2022 15:47