DAÜ’nün Ödüllü CMC Belgesel Haberi Lefke’de İlk Kez İzleyiciyle Buluştu

Cyprus Mines Corporation (CMC) maden atıklarına yönelik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü tarafından geliştirilen proje kapsamında yapılan “CMC Belgesel Haber”i, Lefke’de bölgedeki paydaşlarıyla ilk gösterimini yaptı. Lefke Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan gösterimde, 100 yaşındaki CMC eski maden işçisi Hüseyin Tiremeşeli, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Turizm Başkanı Hasan Karlıtaş, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ve Lefke çevre örgütlerinden katılımcılar yer aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Vakfı 33. Genç İletişimciler Yarışması’nda belgesel kategorisinde 2.’lik ödülünü kazanan yapımın yönetmenliğini DAÜ Sinema Televizyon Bölümü mezunu Sadık Tevfik Kayrakçı, editörlüğünü ise DAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Melisa Santürk yaptı.

Prof. Dr. Ersoy: “CMC Maden Atıklarına Yönelik Farkındalık Yaratmak Önemli”

Gösterimin ardından bir konuşma yapan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Metin Ersoy, ilk gösterimin Lefke’de paydaşlarla bir araya gelerek yapılmış olmasının etik bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ersoy, gösterim için kapılarını açan Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Akademinin toplumsal alana hizmet etme sorumluluğunun önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ersoy, “CMC maden atıklarına yönelik farkındalık yaratmak ve henüz çözüme ulaşmamış olan böyle bir çevre sorununa yönelik tarihe not düşmek oldukça önemli. İletişim Fakültesi olarak yenilikçi eğitim anlayışımızla, teori ile pratiği bir arada sürdüren projelerimizde, öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ersoy ayrıca, ilerleyen günlerde DAÜ’de yapacakları büyük bir gösterimden sonra, adanın her bölgesinde CMC maden atıkları belgesel haberini izleyicilerle buluşturacaklarını ifade etti. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve katılımcıların proje hakkındaki yorum ve önerileriyle zenginleşen organizasyon, hediye takdimleriyle son buldu.

Danışman editörlüğünü içerik üreticisi Can Pürüzsüz ve Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel’in üstlendiği belgeselde, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Biyologlar Derneği Eski Başkanı Biyolog-Çevre Aktivisti Hasan Sarpten ve CMC eski maden işçisi Hüseyin Tiremeşeli’nin anlatımları yer alıyor.