DAÜ’nün Tek Rektör Adayı Prof. Dr. Hasan Kılıç

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yeni Rektörünü belirlemek için mevzuata bağlı olarak yürüttüğü aday belirleme süreci, 12 Ekim 2023 Perşembe günü gerçekleşen Senato toplantısının ardından tamamlandı. DAÜ Senatosu Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığını oy birliğiyle onayladı.

Süreç Nasıl İşliyor?

DAÜ, Rektör adaylarını belirlemek için Senato kararı ile 22 Eylül 2023 tarihinde Rektör Adayı Saptama Komitesi’ni oluşturdu ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu 26 Eylül 2023 tarihinde Rektörlük görevi için münhal ilanında bulundu. Rektör adaylığı için son gün olan 6 Ekim 2023 tarihine kadar iki aday başvuruda bulundu. Başvurular DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından Rektör Adayı Saptama Komitesi’ne iletildi. Komite, adayları DAÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu’na sundu. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın komisyon kriterlerini sağladığı bildirildi.

Komisyon 11 Ekim 2023 tarihli toplantısında Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığının DAÜ Senatosu’na önerilmesi kararını aldı. DAÜ Senatosu 12 Ekim 2023 Perşembe tarihli toplantısında Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın adaylığını oy birliğiyle onayladı. Böylece Prof. Dr. Hasan Kılıç DAÜ’nün tek Rektör adayı oldu.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Tek aday olsa da, seçim süreci Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın güvenoyu alması için devam edecek. 16-18 Ekim 2023 tarihleri arasında adayın tanıtım ve sunum dönemi gerçekleşecek. Prof. Dr. Hasan Kılıç, 19 Ekim 2023 tarihinde Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından düzenlenecek olan panelde görüş ve vizyonunu DAÜ personeli ile paylaşacak. Ardından 20 Ekim 2023 Cuma günü, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda Prof. Dr. Hasan Kılıç için güvenoyu oylaması yapılacak. Bu oylamada tüm DAÜ personeli oy kullanacak.

Güvenoyu alması halinde, DAÜ Senatosu 26 Ekim 2023 Perşembe günü toplanarak Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı Rektör olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerecek. DAÜ Rektörü, Vakıf Yöneticiler Kurulu Kararı ile atanacak.

Prof. Dr. Hasan Kılıç Kimdir?

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Hasan Kılıç, askerlik dönemi sonrasında bir yıllık öğretmenlik deneyiminin ardından Turizm İşletmeciliği alanında deneyim kazanmak ve eğitim almak üzere İngiltere'ye gitmiştir. Çeşitli otellerin farklı departmanlarında ve yöneticilik kademelerinde çalışarak turizm sektöründeki ilk deneyimlerini kazanmıştır. Kıbrıs'a döndükten sonra Celebrity-Chateau Lambousa otelinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. O dönem adı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı olan Bakanlığa bağlı Turizm Tanıtım ve Pazarlama dairesinde Tanıtma ve Pazarlama Memurluğu yapan Prof. Dr. Kılıç, kısa bir süre sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda akademik dünyaya adım atmış ve 2013 yılında Profesörlük unvanını almıştır. 2003 yılında, farklı deneyimler kazanmak için davet üzerine Çin Halk Cumhuriyeti'nin Makao özerk bölgesine gitmiş, orada dersler vermiş, araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları Tourism Management, Service Industries Journal, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Anatolia gibi üst düzey dergilerde yayınlanmıştır. Kıbrıs görüşmelerinde Ekonomi Alt Komitesi Başkanı olarak Kuzey Kıbrıs'ı temsil etmiştir. 2008-2009 yıllarında Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinde aktif olarak yer almıştır. Yeni kurulan Kıbrıs Gastronomi Turizm Derneği’nin (GASTUR) Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Kılıç, bir çok projenin gerçekleşmesinde aktif olarak rol almıştır. Şu an Turizm Bakanlığı ile birlikte ülkemizin turizm planlaması ve kapasite ölçümü ile ilgili projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. Halen Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kılıç, hizmet işletmeciliği, konaklama işletmeciliği, turizm planlaması, gastronomi, turizm ve konaklama işletmeciliği alanlarında eğitim ve araştırmalar yapmış olup, bu alanlarda dersler vermekte ve yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerini yönetmektedir.

