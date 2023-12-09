DAÜ’nün Uluslararası Öğrencilerinden Çeşitli Etkinlikler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Hindistan, Sudan ve Libya öğrenci birlikleri çeşitli etkinlikler düzenledi. Kampüsün farklı bölgelerinde, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerde uluslararası öğrenciler DAÜ’deki kültürel çeşitliliğin keyfini çıkardı. Etkinliklere DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer de katıldı.

Hindistan Öğrenci Birliği, DAÜ Aktivite Merkezi bahçesinde Bollywood Film Gecesi düzenledi. Söz konusu etkinlikte katılımcılar Bollywood’un büyüsü altında, Hindistan sinemasının müzikleri ve sinematik dehasının tadına vardı.

Sudan Öğrenci Birliği, Aktivite Merkezi Salonu’nda genel toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda Sudan uyruklu öğrenciler arasındaki bağların güçlendirilmesi, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amaçlandı.

Libya Öğrenci Birliği, Pop Art yurdunda Etkinlik Oyunları Haftası Finali’ni gerçekleştirdi. Etkinlikte kazananlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Etkinlik kapsamında hafta boyunca oynanan oyunlarda heyecan üst düzeyde gerçekleşirken, takım oluşturma etkinliklerinin Libya Öğrenci Birliği’nin dinamik ruhunu yansıtması hedeflendi.