DAÜ’nün Uluslararası Öğrencilerinden Kampüs Temizliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı uluslararası öğrenci birlikleri, DAÜ Teknik İşler Müdürlüğü’nün katkılarıyla, “İzmaritsiz Kampüs” sloganıyla kampüs temizliği yaptı.

Öğrenciler, sürdürülebilirliğin ve çevrenin korunmasını amaçlayan temizlik etkinliğinde, Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi Sorumlusu Cemre Mühendisoğlu ve birim personeli eşliğinde, gönüllü olarak soğuk hava ve kuvvetli rüzgara rağmen izmarit topladı. DAÜ Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi tarafından tasarlanan ilgi çekici sigara toplama kutusu DAÜ Teknik İşler Müdürlüğü personeli İsmail Özgür ve Elgin Türsan emeğiyle hayata geçirildi ve DAÜ Atatürk Meydanı’na yerleştirildi. Sigara toplama kutusunda yer alan tabela, sigara içenlerin izmaritlerini kutuya atmasını teşvik etmek amacıyla her ay farklı tasarımlarla değiştirilecek.