DAÜ’nün Yeni Öğrencileri Hoş Geldin Gecesinde doyasıya eğlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 27. Oryantasyon Günleri kapsamında, dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen yeni öğrenciler için “Hoş Geldin Gecesi” düzenledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda, Gazimağusa Belediyesi ve Koop Süt’ün desteği ile gerçekleşen 27. Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen söz konusu gece 17 Eylül 2024 Salı günü, saat 19:30’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Dekanlar, Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik açılışında konuşan Prof. Dr. Karatepe öğrencilere seslenerek “Yeni Hayatınıza Hoş Geldiniz. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Sizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için çok önemli bireylersiniz. Bu küçük adanın Gazimağusa şehrinde olmanız bizler için çok önemli. Dünyanın en seçkin üniversitelerinden bir olan DAÜ’yü seçtiğiniz için sizi yürekten kutluyoruz. Sizler, teknolojik altyapısı, kütüphanesi ve yeni programları ile en yüksek seviyede eğitim öğretim kalitesinde eğitim vermeyi hedefleyen, üst düzey bilimsel araştırmaları ile dünyada kendini gösteren, nitelikli ve kendi alanlarında dünyaca tanınan öğretim üyeleri tarafından yetiştirileceksiniz. Umarım en iyi şekilde sizlerin beklentilerini birer birer karşılarız. Çok iyi zaman geçirmenizi temenni ederim.” ifadelerini kullandı.

Hoş Geldin Gecesi’nde öğrencilerin ilgi alanlarına göre üye olabilecekleri Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı 50’nin üzerinde öğrenci kulübünün tanıtımı gerçekleştirildi. Öğrenciler bu stantlara giderek öğrenci kulüpleri hakkında bilgi alma ve ilgi duydukları kulüplere üye olma olanağı yakaladı. Gecede ayrıca Fakülte, Yüksekokul ve Birim tanıtımlarının yanı sıra Uluslararası Öğrenci Birlikleri de yer aldı. Gecede, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından çörek ikram edilirken, Koop Süt tarafından hellim ve içecek dağıtıldı.

Niyal Öztürk Band ve Dj Barış Turna Muhteşem Performans

Söz konusu gecede Niyal Öztürk Band gerçekleştirdiği sahne performansı ile geceye katılanlara keyifli saatler yaşattı. Öte yandan, gece boyunca Dj Barış Turna’nın çaldığı parçalar eşliğinde geceye katılanlar doyasıya eğlendi. Çeşitli gösterilerin gerçekleştiği etkinlik kapsamında Golden Band Show ile Tahta Bacak Show izleyenlerin beğenisini topladı.