DAÜ’nün Yeni Öğrencileri “Hoş Geldin Gecesi”nde Doyasıya Eğlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 26. Oryantasyon Günleri kapsamında, dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen yeni öğrenciler için “Hoş Geldin Gecesi” düzenledi. Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda gerçekleşen 26. Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen söz konusu gece 29 Eylül 2023 Cuma günü, saat 19:30’da DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti.

Hoş Geldin Gecesi’nde DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüplerinin stantları yer aldı. Öğrenciler bu stantlara giderek öğrenci kulüpleri hakkında bilgi alma ve ilgi duydukları kulüplere üye olma olanağı yakaladı. Gecede ayrıca Fakülte, Yüksekokul ve Birim tanıtımlarının yanı sıra Uluslararası Öğrenci Birlikleri de yer aldı. Ayrıca yerel ürünlerin tanıtımının yapıldığı dernek stantları da öğrencilerin ilgisine sunuldu. Gecede Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından çörek; Koop Süt ve Oza Kahve’nin destekleriyle de hellim ve içecek dağıtıldı. Ayrıca Dağlı Trading Ltd. tarafından katılımcılara hediyeler dağıtıldı.

Dj Umut Özsoy’dan Muhteşem Performans

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer ile fakülte dekanları ve öğretim üyelerinin de katıldığı gecede Prof. Dr. Tümer stantları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Tümer gecede yaptığı konuşmada yeni öğrencilere ‘Hoş Geldiniz’ diyerek başarılı bir akademik yıl geçirmelerini temenni etti.

Söz konusu gecede “Dj Jay on The Bass” çaldığı parçalar ile geceye katılanlara keyifli saatler yaşattı. Gazimağusa Halk Dansları Topluluğu’nun gerçekleştirdiği dans gösterisinin ardından Filistin ve Ürdün Öğrenci Birlikleri tarafından Dabke gösterisi yapıldı. Gecede Amerikan Futbol Takımı’nın gerçekleştirdiği gösteri öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, Dj Umut Özsoy’un bütün gece çaldığı parçalar ve muhteşem performansı ile doyasıya eğlendiler.