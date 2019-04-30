DAÜ,Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri, konferansı düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü, “Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” isimli konferans düzenliyor. Konferans Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 4. kez düzenlenen ve Fransa’nın en iyi üniversitelerinden Montpellier Business School iş birliği ile gerçekleştirilecek olan konferans, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak.

KKTC Merkez Bankası katkılarıyla düzenlenen konferansta 24 farklı ülkeden 140’a yakın bankacılık ve finans konusunda uzman akademisyen yer alacak. 80 bildirinin sunulacağı konferans, 15 oturumda gerçekleştirilecek.

Konferansta; genelde ekonomi, özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları, volatilite modelleri, gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların yanı sıra şirket finansmanı, ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi gibi konular da ele alınacak.

Açılış konuşmalarının ardından dünyanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Thorsten Beck (Cass Business School, London) “Bankaların Yeniden Yapılandırılması: Ampirik Bulgular” başlıklı sunum gerçekleştirecek. Prof. Dr. Beck, 54000 atıf sayısına sahip bir bilim insanı olarak Dünya Bankası, Avrupa Birliği Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası gibi kurumların araştırma birimlerine danışmanlık yapıyor.

Prof. Dr. Beck’in ardından konferansın diğer ana konuşmacısı olan Prof. Dr. Duc Khuong Nguyen’in gerçekleştireceği (IPAG Business School, Paris) “Global Para Birimleri İletişim Ağı” konulu sunum ile konferans devam edecek. Prof. Dr. Nyguen, gelişmekte olan piyasalar, enerji ekonomisi ve finansmanı konularında uzmanlaşmış önemli çalışmalara sahip bir akademisyen.

Konferans Düzenleme Kurulu ve DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç yaptığı açıklamada, uluslararası konferansın çok sayıda akademisyen ve bankacıyı KKTC’de bir araya getireceğini ifade ederek, gerçekleştirilecek bu etkinliğin ülkenin akademik yaşamına katkı sağlaması yanında DAÜ’nün dünya genelinde görünürlüğünün artması ve ülke tanıtımı açısından da önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Özataç konferansta, küresel finans kriz sonrasında bankacılık ve finans konularındaki son araştırmaların paylaşılacağını, küresel finansal pazarlarda karşılaşılan fırsatlar ve risklerin tartışılacağını kaydetti.