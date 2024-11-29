DAÜ’ye Kardeş Okul Projesi Kapsamında Anlamlı Ziyaret

Bursa Tofaş Fen Lisesi ile kardeş okulu İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Kardeş Okul Projesi kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Ziyarette, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Uluslararası, TC ve KKTC Tanıtım Koordinatörü Murat Aktuğralı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu yer aldı.

Etkinlik çerçevesinde proje yürütücüleri ve öğrencilere yönelik DAÜ kampüsünü tanıtan kapsamlı bir tur gerçekleştirildi. Turun ardından, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ve DAÜ Uluslararası, TC ve KKTC Tanıtım Koordinatörü Murat Aktuğralı tarafından katılımcılara DAÜ bünyesindeki fakülteler, yüksekokullar, burs olanakları ve kampüs hakkında bilgilendirme yapıldı.

“Kardeş Okul Projesi Nedir?”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve farklı okulları bir araya getirerek iş birliği, kültürel paylaşım ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan bir eğitim projesidir. Proje, yerel düzeyden başlayarak ulusal ve uluslararası boyutta okullar arasında kardeşlik anlayışını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu proje çerçevesinde, farklı eğitim sistemleri ve kültürel yapılarla faaliyet gösteren okullar, ortak etkinlikler ve projeler yoluyla birbirleriyle etkileşim kurmaktadır. Amaç, öğrenciler ve öğretmenler arasında bilgi, deneyim, kültür ve değer paylaşımını teşvik etmek; iş birliğini artırarak eğitim süreçlerini zenginleştirmektir.