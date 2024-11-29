DAÜ’ye Kardeş Okul Projesi kapsamında ziyaret

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29/11/2024

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DAÜ’ye Kardeş Okul Projesi kapsamında ziyaret

Kardeş okullar İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve Bursa Tofaş Fen Lisesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren; DAÜ Uluslararası, TC ve KKTC Tanıtım Koordinatörü Murat Aktuğralı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu yer aldı.

Öğrencilere, DAÜ kampüsünü tanıtan kapsamlı  tur gerçekleştirildi. Turun ardından, Ali Öztüren ve Murat Aktuğralı, fakülteler, yüksekokullar, burs olanakları ve kampüs hakkında bilgilendirme yaptı.

29/11/2024 18:14
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TAGS: DAÜ’ye Kardeş Okul Projesi kapsamında ziyaret
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