DAÜ’ye ‘Yılın Yüksek Eğitim Markası’ Ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) ile Saygın Medya iş birliğinde bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Altın Caretta Ödülleri’nde “Yılın Yüksek Eğitim Markası” seçildi.

18 Ocak 2022 Salı günü, organizasyonun ana sponsoru Les Ambassadeurs Hotel’de gerçekleşen törende, DAÜ’nün layık görüldüğü ödülü; tüm DAÜ’lüler adına Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu teslim aldı.

Yaklaşık 35 Ödül Sahiplerini Buldu

Hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) başarılı isimlerin ve kurumların ödüle layık görüldüğü gecede yaklaşık 35 ödül sahiplerini buldu. Törende; İrem Derici, Çetin Altay, Ahmet Selçuk İlkan, Ahmet Kural, Uğur Aslan, Genco Ecer, Vahe Kılıçarslan, Macit Sonkan, Gülhan Tekin, Erten Gazi, Yeliz Doğramacılar, Polen Emre, Sibel Taşçıoğlu Köstendil, Tuğba Sarıünsal, Kahraman Tazeoğlu gibi ekranların tanınmış isimleri de yer aldı. Altın Caretta Ödülleri Kurucu Başkanı Saygın Kurt, törende gerçekleştirdiği konuşmada, organizasyonun bundan sonraki süreçte çok daha verimli ve etkili olacağını kaydetti. Etkinliğin sunuculuğunu Merve Akıncı ve YDA Dalaman Havaalanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz gerçekleştirdi.

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21/01/2022 16:51