Dava 27 Aralıkta görüşülecek!

Sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrettiği iddia edilen iş insanı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde devam eden ön duruşmalar kapsamında tanık dinlendi. İddia makamının tanığı olarak dinlenen İktisat Bankası Müdürü Erkan Aslan, sanık Eminoğlu’nun bankadan çektiği krediler, borçları ve gösterdiği teminatlar hakkında bilgiler verdi.

Tanığın dinlenmesinin ardından dava 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi.

24/12/2019 18:13