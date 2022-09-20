Dava açılacak!

Bir doğum günü partisinde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın testi negatif çıktı. Müvekkiline itibar suikastı yapıldığını belirten avukat Emek Emre, görüntüleri yayan ve ifşa edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldıkları bir doğum günü partisinde uyuşturucu kullandıklarına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Subaşı’nın ‘uyuşturucu kullandı’ şeklinde servis edilen görüntülerle ilgili avukatı Emek Emre basın açıklaması yaptı.

Emre, müvekkili Şeyma Subaşı’nın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvarda uyuşturucu testi yaptırdığını belirtti.

BU İTİBAR SUİKASTIDIR

Müvekkilinin tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını açıklamasında belirten avukat, “Görüntüler geçen temmuz ayında yurtdışında çekilmiştir. Müvekkilin anayasal olarak koruma altına alınan hakları ihlal edilmiştir. Cinayet gibi ağır suçlarda dahi mahkûmiyetine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın ‘iddiaya göre’ ifadesi kullanılmakta, şüphelilerin adları baş harfleriyle verilmesine rağmen müvekkil hakkında yapmaya çalıştıkları ise her yönüyle itibar suikastıdır” dedi.

İFŞA EDENLERE DAVA AÇACAK

Emek Emre, “Bu görüntüleri yaymak ve ifşa etmek de suç teşkil etmektedir. Gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığı’na müracaat edeceğiz. Müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zararın tazminine yönelik de tazminat davaları açılacaktır” dedi.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2022 22:34