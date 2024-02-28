Dava için tarih belli oldu: Ünlü aktör hapis yatabilir

"Rust" filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.



YİNE SUÇLANDI



Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltildi. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, yeni kanıtlarda "oyuncunun tuttuğu silah değiştirilmişti" ifadesi yer alıyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

65 yaşındaki oyuncunun, mahkeme öncesi verilen belgelerde suçlamaları reddettiği görüldü. Oyuncu 2021 yılında verdiği röportajda silahın güvenli olduğunu sandığını ve sorumluluk almayacağını söylemişti. Oyuncu "Yaşanan olaydan bir başkası sorumlu ama o kişinin ben olmadığını biliyorum. Sorumlu olduğumu bilseydim kendimi öldürmek isteyebilirdim ve bunu laf olsun diye demiyorum" demişti.

DAVA NE ZAMAN?

Baldwin'in yargılanacağı dava için tarih verildi. Rust filminin setindeki trajik kazanın davası 9 Temmuz'da görülecek. Davanın 9 gün sürmesi bekleniyor.



Oyuncunun avukatını tarihi öne çekmek istediği ve "Bay Baldwin yıllardır bu konuyla meşgul" dediği biliniyor ancak hakim davanın temmuz ayında görülmesini uygun gördü.



NE OLMUŞTU?



2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşanmıştı. Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı. Aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürmeyle" suçlanmıştı.



GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu belirttiğini söyledi.