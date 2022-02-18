Dava sonuçlandı... Samuel Eto'o 22 yaşındaki kadının babası ilan edildi

Madrid mahkemesi, Samuel Eto'o'yu 22 yaşındaki bir kadının biyolojik babası olduğuna hükmetti.



2018 yılında kızın annesi tarafından başlatılan yasal süreç tamamlandı. Kamerun'un efsane isminin katılım göstermediği duruşmada Eto'o, Erika Do Rosario Nieves'in resmi babası olarak ilan edildi.

- Neler yaşandı?



Samuel Eto'o Erika'nın annesi Adileusa ile 1997'de Madrid'de bir gece kulübünde tanıştı. İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre, 40 yaşındaki Eto'o ile Adileusa arasında bir ilişki gelişti ve daha sonra kadın Şubat 1998'de hamile olduğunu öğrendi.



İddiaya göre, Eto'o hamilelik döneminde Adileusa'nın telefon aramalarına ve e-postalarına cevap vermedi. Adileusa, Erika'nın Eto'o'nun kızı olduğuna dair biyolojik kanıtlar sunduktan sonra 2018'de davaya başlandı.



Mahkeme, Eto'o'nun genç kadına davanın açıldığı tarihten başlamak üzerek her ay 1.400 Euro tutarında tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.



Kamerun ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Samuel Eto'o, ülkesinde federasyon başkanlığına seçilmişti.



Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, Barcelona'da forma giydiği beş sezonda 195 maça çıkıp 128 gol kaydetti.

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18/02/2022 10:11