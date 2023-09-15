Davada Karar: Cengiz Deniz 6 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu başta olmak üzere birçok suçtan yargılanan Cengiz Deniz hakkındaki dava sonuçlandı. Sanık 6 yıl hapse mahkum edilirken, kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı. Başkan Aksun, sanığın 148 gram centetik cannabionid türü uyuşturucu madde tasarrufu, mülke tecavüz, darp, sirkat, geceleyin ev açma ve kasti hasar suçlarından yargılandığını ve tüm davalardan suçlu bulunup, mahkum edildiğini açıkladı. Başkan Aksun, sanığın Mehmet Dikmen’e ulaştırması için Pembe Kamkam’a 148 gram bonzai verdiğini açıkladı. Aksun, sanığın babasının evine izinsiz girerek, aracını, cep telefonunu aldığını ve ona engel olmak isteyen babasını iterek, darp, geceleyin ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarını işlediğini söyledi. Başkan Aksun, sanığın babasının şikayetçi olmadığını ancak bu durumun işlenen suçların vahametini ortadan kaldırmadığını belirtti. Başkan Aksun, sanığın Lefkoşa’da Ayşe Kamkam’a ait aracın üzerine benzin dökerek, yaktığını ve 20 bin TL zarar vererek, kasti hasar suçunu işlediğini açıkladı. Başkan, sanığın maddi zararı karşıladığını ancak bunun da suçun vahametini ortadan kaldırmadığını dile getirdi. Sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden Başkan, ana dava olan uyuşturucu davasına konu olan türün bonzai olduğunu, bu maddenin ölüme yol açtığını ve tehlikeli olduğunu belirtti. Aksun, bu nedenle 148 gram bonzainin azımsanmayacak bir miktar olduğunu belirtti. Başkan Aksun, sanığa ceza verirken, uyuşturucunun yanı sıra diğer davaları da göz önüne aldıklarını, bu nedenle sanığa verilecek cezanın, suç ortaklarına verilen ceza ile orantılı olmayacağını dile getirdi. Başkan, sanığın daha önce 3 kez mahkum olduğunu ancak ıslah olmadığını belirtti ve bu hususu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak, değerlendirdi. Başkan, sanığın suçunu kabul etmesini, 7 yaşında bir çocuğunun bulunmasını lehine değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan Aksun, şu an 34 yaşında olan sanığın ilk kez 23 yaşındayken hapse girdiğini belirterek, cezaevlerinin genç suçluları ıslat etmede kifayetsiz kaldığını söyledi.

Başkan Aksun, tüm davaları bir bütün değerlendirdikten sonra sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. (Kamalı Haber)