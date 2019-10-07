Davalarını cezaevinde bekleyecekler

Gazimağusa Limanı’na gelen bir tır içerisinde gizlenen Suriye uyruklu 10 mülteci muhaceret kaydını yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmışlar ve aynı gün Gazimağusa’da bir evde tespit edilerek tutuklanmışlardı.

Yürütülen tahkikat sonucunda Suriyeli mültecilerin KKTC’ye giriş yapmasına yardımcı olan İbrahim Özdemir isimli şahıs da aynı gün tespit edilerek polis tarafından tutuklanmıştı.

Tutuklandıkları günden beri bugüne değin tutuklu bulunan 11 zanlı bugün yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Raif Safa zanlıların davalarının görüşülmesine dek merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıları ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla ve her hâlükârda 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)

07/10/2019 18:26