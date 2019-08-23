Davanın seyri değişiyor…

Girne’de büyük yankı uyandıran “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini” suçlarından tutuklu bulunan ünlü iş insanı Mehmet Eminoğlu'nun polise yeni bir ifade verdiği öğrenildi. Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, Eminoğlu, dava sürecini baştan aşağıya değiştirecek itiraflarda bulundu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Eminoğlu’nun verdiği yeni ifade doğrultusunda yeni tutuklamalar söz konusu.

Öte yandan Mehmet Eminoğlu’nun karıştığı “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini” davaları ile ilgili Serdar Özbekoğlu da tutuklu bulunuyor. Dava kapsamında 2 Girne Tapu Dairesi çalışanı sorgulanırken, polise yalan beyan verdiği gerekçesiyle mimar Muammer Uğursöz poliste tutuklanmıştı.

6 gün daha tutuklu kalacaklar!

Girne’de, sahte evrak davası bağlantılarının olduğu şüphesiyle tutuklanan, Mehmet Eminoğlu, Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlıya 6’şar gün daha tutukluluk kararı verildi.