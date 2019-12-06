Davası görüşülene kadar cezaevinde yatacak

Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanan Ahmet Süner yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin zanlının Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Girne’de bir börekçide 15 yaşındaki kıza, montunu çıkar, burası sıcak, öp beni, akşam eve gidip içki içelim diyerek sözlü şekilde taciz ettikten sonra, işyerinin tuvaletine giden kızın yanına gidip zorla kalçasına ve cinsel organına dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, söz konusu kızın olanları rehber öğretmenine anlattığını, böylece olayın kendilerine bildirildiğini ifade ederek, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, yaşanan olayın ardından 15 yaşındaki kız çocuğunda kaygı bozukluğu ortaya çıktığını belirtti.

Savcı Emine Taşkın ise, yaşanan olayın toplumda infial yarattığını ifade etti.

Zanlının KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu kaydeden Taşkın, zanlının davası görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesini talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ay süreyle cezaevine gönderdi.

06/12/2019 18:15