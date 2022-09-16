David Beckham Kraliçe Elizabeth için 12 saat bekledi

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16/09/2022

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David Beckham Kraliçe Elizabeth için 12 saat bekledi

Eski futbolcu David Beckham, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta görüldü.

İngiliz halkının, Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını görmek için beklediği kilometrelerce uzun kuyrukta 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da bekledi.

Kuyrukta bekleyen bir kişi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuyruk şimdi David Beckham'ı fotoğraflamaya çalışan ve aslında ilerlemeyi unutan insanlarla dolu. Bu delilik! Onun için biraz üzülüyorum ama o bunu çok iyi karşılıyor. Yine de neredeyse 12 saattir kuyrukta olduğumuzu unutturdu bana." ifadesini kullandı.

David Beckham, parlamento binası içerisindeki Westminster Hall'de tutulan Kraliçe'nin tabutunu ziyaret ettikten sonra alandan ayrıldı.

İngiliz TV sunucusu Susanna Reid de sırada bekleyen ünlüler arasında yer aldı.

51 yaşındaki sunucu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "tarihte bir an yaşadığını" söyleyerek, "Çantanızda çok fazla şey taşımayın, su bedava ve güzergâh boyunca çok sayıda kafe mevcut. Ayrıca bol miktarda tuvalet var. Telefonumu düşük pil moduna aldım ve şarjı bu süre boyunca yetti." tavsiyesinde bulundu.

 

 

16/09/2022 23:39
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TAGS: David Beckham Kraliçe Elizabeth için 12 saat bekledi
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