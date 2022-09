David Bowie’nin şarkı sözleri açık artırmada: 630 bin lira bekleniyor

Müzik dünyasının efsane ismi David Bowie’den önemli bir hatıra eşyası açık artırmaya çıkıyor.

Omega Auctions, Bowie’nin düzenlemelerini ve eklemelerini içeren şarkı sözü sayfasının, onu 1980’lerde satın alan biri tarafından satıldığını söyledi. Sözler daha önce V&A’nın “David Bowie Is” sergisinde sergilenmişti.

Omega Müzayede Müdürü Dan Hampson, “David Bowie, tüm zamanların en etkili sanatçılarından biri ve müzik üzerindeki etkisi hâlâ araştırılan konulardan biri. Koleksiyonerlerimizi en çok heyecanlandıran parçalar onları yıldızlara yaklaştıranlardır, bu örnekte olduğu gibi; çoğu kişinin gerçek bir deha eseri olarak kabul edeceği bir şarkının el yazısıyla yazılmış sözler… Onları görmek ve satmak gerçek bir ayrıcalık” dedi.

“HER ZAMAN YAZMAYI SEÇTİM”

İlk olarak 1972’de piyasaya sürülen şarkı, Bowie’nin beşinci albümü “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”ta yer…

Sözler, 27 Eylül’de tahmini 630 bin ila 840 bin lira arasında satışa sunulacak. Müzayede evi daha önce eski bir grup arkadaşı tarafından ekmek kutusunda bulunan Bowie’nin bir kaydını 820 bin liraya satmıştı.

2016 yılında 69 yaşında kanserden hayatını kaybeden Bowie, yaşadığı süre boyunca sanat alanında başarılı bir kariyere sahip oldu. Bowie, 2002’de verdiği bir röportajda yazmanın kendisi için önemini şu sözlerle anlatmıştı:

“Kariyerim boyunca sadece gerçekten aynı konu üzerinde çalıştım. Pantolon değişebilir, ancak her zaman yazmayı seçtim.”

02/09/2022 11:00