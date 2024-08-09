David De Gea'nın yeni takımı resmen belli oldu
Serie A ekiplerinden Fiorentina, David De Gea'yı transfer ettiğini resmen duyurdu.
09/08/2024
Son olarak Manchester United forması giyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan deneyimli kaleci David De Gea'nın yeni takımı resmiyet kazandı.
İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, 33 yaşındaki David De Gea'yı renklerine bağladığını duyurdu.
Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan David De Gea, 2011-12 sezonu başında Manchester United'a 25 milyon euro karşılığında Transfer olmuştu.