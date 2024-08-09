David De Gea'nın yeni takımı resmen belli oldu

Serie A ekiplerinden Fiorentina, David De Gea'yı transfer ettiğini resmen duyurdu.

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09/08/2024

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David De Gea'nın yeni takımı resmen belli oldu

Son olarak Manchester United forması giyen ve 1 yılı aşkın süredir boşta olan deneyimli kaleci David De Gea'nın yeni takımı resmiyet kazandı.

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, 33 yaşındaki David De Gea'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan David De Gea, 2011-12 sezonu başında Manchester United'a 25 milyon euro karşılığında Transfer olmuştu.

09/08/2024 15:36
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TAGS: haber, kıbrıs
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