Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu İngiliz David Haye emekli olduğunu açıkladı. Bir dönem ülkemizde ikamet eden Haye, profesyonel müsabakalarda giydiği şortun üzerinde KKTC bayrağı bulundurması ile dikkat çekmişti. 2012 yılında yaşadığı omuz sakatlığı nedeni ile ringlere veda eden, 2016 yılında geri dönen 37 yaşındaki Haye, kariyerinde çıktığı 32 karşılaşmanın 28’ini kazanırken, 4’ünden mağlubiyetle ayrıldı.