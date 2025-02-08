David Lynch’in ölüm nedeni belli oldu

Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı’nın yayımladığı ölüm belgesine göre, usta yönetmen David Lynch’in ölüm nedeni KOAH’a bağlı ani kalp durması olarak kaydedildi. Dehidrasyon da ölümüne katkıda bulunan etkenler arasında yer aldı.

Dünyaca ünlü usta yönetmen David Lynch, 16 Ocak’ta hayatını kaybetmişti. Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı’nın yayımladığı belgedeki bilgilere göre, Lynch’in ölüm nedeni kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle meydana gelen ani kalp durması olarak belirlendi. Ayrıca, ölüm sürecinde dehidrasyonun da önemli ölçüde etkili olduğu ifade edildi.

Ölümünden önce, Lynch’in Los Angeles’ta çıkan orman yangınları sebebiyle evinden tahliye edildiği ve bu durumun sağlığını olumsuz yönde etkilediği bildirildi. 2020 yılında hayatı boyunca sigara içtiğini gerekçe göstererek amfizem teşhisi konduğunu açıklayan Lynch, aynı zamanda COVID-19 riskleri nedeniyle dışarı çıkmaktan kaçındığını belirtmişti.

David Lynch, sinema dünyasında eşsiz bir iz bırakan, çığır açan yönetmenlerden biri olarak her zaman hatırlanacak. Ölüm haberi, dünya genelinde ve özellikle sinema çevrelerinde derin üzüntüye yol açtı.