Davinson Sanchez resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin avro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.

27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin avro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.