Davinson Sanchez resmen Galatasaray'da

Kolombiyalı oyuncu için 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin avro transfer bedeli ödenecek.

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05/09/2023

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Davinson Sanchez resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham Hotspur ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle 9 milyon 500 bin avro transfer bedeli ödeneceği ve futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşıldığı kaydedildi.

27 yaşındaki savunma oyuncusuna her yıl için net 3 milyon 200 bin avro sezonluk ücret ödeneceği de açıklamada yer aldı.

05/09/2023 10:21
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TAGS: Davinson Sanchez, Galatasaray
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