Davulcu: Basına yönelik haciz işlemini protesto ederiz

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-Yeni Güçler) Havadis Gazetesi’ne yönelik haciz işlemini değerlendirdi.

Konuyla ilgili TKP-Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu’nun yaptığı yazılı açıklamada, “Havadis Gazetesi’ne yönelik haciz işleminin yersiz ve haksız bir uygulama olduğu kanaatimizi belirtir, protesto ederiz” denildi.

“Kıbrıs Türk basını yine sıkıntılı günler yaşıyor. Yabancı basının ülkeye kontrolsüz girişi nedeniyle yaşanmakta olan haksız rekabet karşısında zaten bin bir güçlükle varlığını korumaya çalışan Kıbrıs Türk basını, ekonomik krizle daralan piyasa nedeniyle de ciddi sıkıntılar yaşarken, mahkeme ve hacizlerle adeta boğulmaya çalışılıyor” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

“Afrika Gazetesi’ne TC Büyükelçiliği tarafından açılan davadan sonra, Havadis Gazetesi’ne uygulanan haciz basının üzerinde Demokles Kılıcı olduğunu hatırlatmak ister gibi bir görüntü yaratmıştır.

Çağdaş demokrasilerde ‘özgür basın’ yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güçtür. Kıbrıslı Türk toplumunun hedefi çağdaş sosyal demokrasiyse özgür basının önemini kabul edip gereğini yapmamız gerekmektedir.”