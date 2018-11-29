Davulcu, hükümeti aşırı zamların geri alınmasını sağlamaya davet etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, sterlin kurunun TL karşısında 31 Ağustos tarihine oranla yüzde 31 oranında gerilemesine rağmen, fiyatların hala 31 Ağustos’taki yerinde durmaya ve halkın soyulmaya devam ettiğini savundu.

TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nın kaybettiği değerin belirli bir bölümünü geri kazanmaya başladığını, buna bağlı olarak döviz fiyatlarının belirgin olarak gerilediğini ve bu gerilemenin küçük adımlarla sürmekte olduğunu kaydetti.

Davulcu, “Buna karşın ağustos ayının son günlerinde tavan yapan döviz kurlarına göre belirlenen zamlı fiyatlarda gerçekçi hiç bir gerileme görülmemektedir. 3-5 kuruş düzeyinde yapılan birkaç fiyat indirimiyle göz boyamaya çalışmanın ötesine geçilmediği gibi, piyasa denetimi konusu da unutturulmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı..

31 Ağustos’ta 8.849 olan sterlin kurunun bugün itibarıyla 6,746 TL’den işlem gördüğünü kaydeden Davulcu, buna karşın 31 Ağustos’taki sterlin kuruna göre belirlenen fiyatların ısrarla sürdürülmekte olduğunu, hükümetin durum karşısında sadece seyretmekle yetindiğini savundu.

Davulcu, hükümeti, “günü kurtarma anlamındaki göstermelik uygulamaları bir tarafa bırakarak yasal altyapısını hazırlayıp etkin bir piyasa denetimi başlatmaya ve abartılı olarak yapılan aşırı zamların geri alınmasını sağlamaya” davet etti.