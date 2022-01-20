Davulcu: TKP-YG emekçiden yana taraftır...

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, TKP'nin “emekçi ve üretici kesimlerden yana taraf bir parti” olduğunu belirterek, bu bilgiyle aklına yatanlardan TKP'ye oy vermelerini istediklerini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Davulcu ve milletvekili adayları, 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri kapsamında, KKTC Alevi Kültür Merkezi Mağusa Şubesi'ni ziyaret etti.

Davulcu, ziyarette yaptığı konuşmada, TKP'nin seçim manifestosuyla ilgili bilgiler vererek, TKP'nin “ezilen, sömürülen emekçi insanların partisi” olduğunu söyledi, emekçi kesimlerden destek istediklerini ifade etti.

Her siyasi partinin hedefinin hükümete gelip programını uygulamak olması gerektiğini ifade eden Davulcu, bir partiye oy veren seçmenin de beklentisinin iş başına gelen partisinin programlarındaki vaatlerini hayata geçirmesi olduğunu belirtti.

Geçen dört yıllık dönemde Meclis'te temsil edilen altı partinin de hükümet olma fırsatı bulduğuna işaret eden Davulcu, altı partiden hiç birinin vaatlerini yerine getirmediğinin ortada olduğunu savundu.

Altı partinin de dört yıl öncekiyle “çok benzeşen” vaatlerle seçmenlerden yine oy istediğini belirten Davulcu, “Demokrasilerde seçmenlere düşen görevin birkaç yılda bir sandığa gidip oy atmakla sınırlı olmadığını işbaşına gelen partileri denetlemek ve yeri geldiğinde protesto ederek hizaya getirmeye çalışmak olduğunu” söyledi.

TKP'nin “emekçi ve üretici kesimlerin partisi” olduğunu ifade eden Davulcu, işbaşına gelmeleri halinde emekçi bu kesimlerim yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacaklarını söyleyerek, "Verdiğimiz bu bilgiler ışığında aklınıza yatarsa sizin de TKP'ye oy vermenizi istiyoruz; yok eğer aklınızda başka partiye oy vermekse karar sizindir saygı duyarız, ancak sonrasında oyunuzun takipçisi olmanızı ve denetim hakkınızı kullanmanızı da öneriyoruz" ifadelerinde bulundu.

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20/01/2022 17:11