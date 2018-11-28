HABER KIBRIS

Davulcular 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Raif Davulcular hakkındaki karar açıklandı

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28/11/2018

Davulcular 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güneye geçen ve aldığı 855 gr 106 mlgr ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal eden Raif Davulcular hakkındaki karar açıklandı.Davulcular 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan sanık Davulcular 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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