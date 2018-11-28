Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güneye geçen ve aldığı 855 gr 106 mlgr ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal eden Raif Davulcular hakkındaki karar açıklandı.Davulcular 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan sanık Davulcular 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.