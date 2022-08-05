Dayanışma Evi'nde dil kursları için kayıtlar başladı

 Dayanışma Evi’ndeki Türkçe ve Yunanca dil kursları için kayıtlar başladı.

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05/08/2022

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Dayanışma Evi'nde dil kursları için kayıtlar başladı

 Dayanışma Evi’ndeki Türkçe ve Yunanca dil kursları için kayıtlar başladı.

Dayanışma Evi’nden verilen bilgiye göre, deneyimli eğitimciler tarafından, birçok farklı seviyede, hem başlangıç, hem de ileri seviyelerde verilecek dil kurslarının bu yılki programı, A1.1’den (başlangıç) B1.2 (orta seviye-ikinci yıl) seviyesine kadar olacak.

Kurslar, 26 Eylül 2022’den, 26 Mayıs 2023’e kadar devam edecek.

Tüm başvurular ve ödemeler Dayanışma Evi’nin internet sitesi aracılığıyla 16 Eylül’e kadar yapılabilecek.

Kurslarla ilgili detaylı bilgiye; https://www.home4cooperation.info/our-work/language-classes/ adresinden ulaşılabilecek.

05/08/2022 11:00
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TAGS: Dayanışma Evi, dil, kurs, kayıt,
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