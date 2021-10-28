Dayatılan beden ölçüsü tabiat anaya aykırı!

ABD merkezli “E!” kanalında konuşan Ebanks, “Victoria’s Secret’ta modellik yapmak için uymanız gereken bir kural var. Bedeni koruma beklentisi var ve ne yazık ki tabiat anaya karşı çıkıyoruz. Bu doğal olan bir şey değil, olması gereken bir şey değil. Bu zor” açıklamasında bulundu.



2008 ve 2009 yılları arasında Victoria’s Secret’ın ünlü defilelerinde podyuma çıkan 38 yaşındaki manken, ayrıca, markayla çalışmayı hak etmediğini düşünen diğer modellerle uyum sağlamakta zorlandığını ve baskı gördüğünü itiraf etti.



Erin Heatherton, Bridget Malcolm ve Karlie Kloss gibi eski Victoria’s Secret mankenleri kendilerine dayatılan beden ölçüleri için sağlıksız diyetler yaptıklarını ve psikolojik sorunlar yaşadıklarını açıklamıştı. Eleştiriler üzerine Victoria’s Secret, farklı beden ve meslek gruplarından kişilere markada yer vereceğini duyurmuştu.

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28/10/2021 08:44