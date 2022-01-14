Dayıoğlu: Öncelikli sektör tarım olacak!

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Sekreter Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Sami Dayıoğlu, "Tarım reformu dediğimiz projenin özü, zaman içinde eritilip yok olmaya mahkum edilmiş küçük üreticiyi yeniden üretir hale getirmektir" dedi.

TKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ses Kıbrıs Web TV'de programa katılan TKP Milletvekili Adayı Sami Dayıoğlu, ülkede gelmiş geçmiş hükümetlerde bulunan partilerin bu seçim ortamında kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmaktan söz ettiğini söyledi ve "Ekonomiyi batıran bunlar değil mi?" diye sordu.

TKP'nin hedefinin ekonomiyi yeniden üretken hale getirmek olduğunu ifade eden Sami Dayıoğlu, Kıbrıs'a özgü ürünlerin desteklenerek yeniden üretim artışı yaratmayı programladıklarını söyledi.

Pandemi döneminin üretmeyen tüketime dayalı ekonomilerin nasıl çöktüğünü gözler önüne serdiğini vurgulayan Dayıoğlu, "öncelikli sektör" diye uzun yıllardan beridir sağ hükümetler tarafından desteklenen turizm ve eğitim sektörünün aslında öncelikli sektör olamayacaklarının görüldüğünü belirtti.

TKP olarak hayvancılığı da içerecek şekilde tarım sektörünü güçlendirmek için köklü reformlar yapmayı hedeflediklerini belirten Sami Dayıoğlu, optimum büyüklüğe ulaşan ve büyük holdinglere yapılan devlet desteklerinin kesileceğini ve küçük üreticilere ciddi manada destek vereceklerini söyledi.

Üretken olmayan ve tersine ithalata dayalı tüketim ekonomisi olan bir ülkede turizm yapmanın ülke halkına ekonomik anlamda hiç bir katkısı olmadığı görüşünde olduklarını kaydeden Dayıoğlu, "Ülkeye gelen turist yerelde üretilmiş gıda maddelerini tatmak ister. Yerel tatları tatmak ve yerel kültürü yaşamak ister" dedi.

"Biz TKP olarak yurdumuzda üretmek ve üretimden kaynaklanan güçle kendi evimizin efendisi olarak yaşamayı hedefliyoruz" diyen Dayıoğlu, barış içinde bir Kıbrıs istediklerini ve “vaz geçmeyiz yurdumuzdan” dediklerini ifade ederek seçmen yurttaşları TKP'ye destek olmaya çağırdı.

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14/01/2022 17:29