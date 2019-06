Days of Play indirim dönemi başladı!

PlayStation konsol, oyun ve aksesuarlarında büyük indirimlerin sunulacağı Days of Play 2019 kampanyası başladı!

Sony Interactive Entertainment, her yıl aynı dönemde yapılan ve büyük ilgi gören Days of Play kampanyasının bu yaz da tekrarlanacağını duyurdu. Days of Play indirimleri kapsamında birçok konsol, oyun ve aksesuar, 7-17 Haziran tarihleri arasında büyük indirimlerle oyun severlerle buluşacak.

Kampanyaya özel sınırlı sayıda üretilen, koyu gri renginde metalik gövde tasarımıyla ve PlayStation‘ın ikonlaşmış Üçgen, Yuvarlak, Çarpı, Kare sembollerinin metalik gümüş renkli işlemesiyle dikkat çeken PS4 Days of Play Özel Kasa Konsol da bu tarihten itibaren satışta olacak.