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Başbakan Tatar, MTG Yönetim Kurulunu kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Koral Bozkurt Başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü (MTG) Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

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17/09/2019

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Başbakan Tatar, MTG Yönetim Kurulunu kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Koral Bozkurt Başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü (MTG) Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlık Şeref salonunda gerçekleştirilen kabulde Bozkur Başbakan Ersin Tatar’a kulüp faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Kabul sonunda Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Başbakan Ersin Tatar’a futbolcuların imzasını taşıyan bir MTG forması, atkı ve flama da hediye etti.


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TAGS: mtg, başbakan ersin tatar, mağusa türk gücü, ziyaret, koral bozkurt
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