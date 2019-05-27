Dayanışma Evi canlı müzik geceleri başlıyor

Dayanışma Evi canlı müzik gecelerinin ilkini perşembe gecesi gerçekleşeceğini duyurdu. Yağmur Özerem, Eril Cambaz ve Taltsie’nin sahne alacağı konser saat 20.30’da başlayacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserler Eylül’e kadar devam edecek.

Etkinliğe katılan misafirler müziğin yanı sıra Assya’s Syrian Kitchen’dan lezzetli yiyecekler ve O-live tarafından üretilen biraları da tadabilecek.

Açıklamada, etkinlikle ilgili detaylı bilgiye Dayanışma Evi’nin sosyal medya hesapları ve web sitesinden ya da 058 834 57 40 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.