101 yaşındaki kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannetti: Ben şansölyeyim

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen etkinliklere katılan ve Almanya başbakanı Angela Merkel ile Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanına gelen bir kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannederek ona "Bayan Macron" şeklinde hitap etti.

'BU ÇOK HARİKA'

Önce Fransa lideri Macron'un yanına gelen 101 yaşındaki kadın, Macron'a "Bay Macron, benim gibi bir kadının Cumhuriyetin başkanıyla el sıkışması inanılmaz, bu çok harika" dedi.

Ardından Merkel'e dönen kadın, Merkel'i Brigette Macron ile karıştırarak "Siz bayan Macron'sunuz" dedi.

MERKEL FRANSIZCA CEVAPLADI

Fransa ve Belçika televizyonları tarafından aktarılan habere göre, Merkel ise yaşlı kadını Fransızca cevaplayarak "Ben Almanya şansölyesiyim" ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadın, Merkel'i çok anlamasa da "Bu harika" ifadelerini kullandı.