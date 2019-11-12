ad

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ads
12/11/2019

ads
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

 Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü Kuzey Maluku eyaletine bağlı Jailolo bölgesinin 66 kilometre kuzeybatı açıklarındaki 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 83 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. 

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı. 

Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

12/11/2019 09:38
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, deprem, endonezya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.