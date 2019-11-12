Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12/11/2019
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Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü Kuzey Maluku eyaletine bağlı Jailolo bölgesinin 66 kilometre kuzeybatı açıklarındaki 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 83 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.